Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 28 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
27.09.26
27.09.26 23:51 "Минскэнерго": сварочные работы на участке ул.Жуковского в столице завершены Регионы
27.09.26 23:28 Эксперт рассказал об условиях содержания заключенных в первом концлагере Европы Общество
27.09.26 22:57 Сборная Беларуси по мини-футболу победила словаков в первом спарринге Спорт
27.09.26 22:50 В Варшаве предлагают запустить производство ракет для ВСУ на польской территории В мире
27.09.26 22:36 Помните девушку, которая родила тройню и попросила у Лукашенко квартиру? Вопрос решился за пару недель Общество
27.09.26 22:31 Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе М1 в Жабинковском районе Общество
27.09.26 22:14 ДТП с автобусом в Турции: 7 человек погибли, 13 ранены В мире
27.09.26 21:54 "Металлург" обыграл "Динамо-Молодечно" в матче хоккейной экстралиги Спорт
27.09.26 21:39 Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии В мире
27.09.26 21:35 В Беларуси ежегодно растет доля использования местных видов топлива Экономика
27.09.26 21:27 Евродепутат от Польши призвала прекратить предоставлять гражданство украинцам В мире
27.09.26 21:21 Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилых домах, рассказали в МЖКХ Общество
27.09.26 21:03 "Последствия не заставят себя ждать". МВД об ответственности за хайп и фейки в соцсетях Общество
27.09.26 20:55 Белорусы Кунац и Шутов стали третьими на турнире по настольному теннису в Австрии Спорт
27.09.26 20:45 Льготы, кредиты и регионы: как в Беларуси помогают гражданам решить жилищный вопрос Общество
27.09.26 20:38 Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электричества на фоне роста цен В мире
27.09.26 20:15 В Гомеле потушили пожар в складском помещении магазина Происшествия
27.09.26 20:01 Глава МИД Ирана заявил о готовности обсуждать с США обогащенный уран В мире
27.09.26 19:46 Тхэквондистка Витко победила на международном турнире в Варшаве  Спорт
27.09.26 19:45 Машиностроение нового поколения: почему молодежь выбирает БНТУ и как женщины меняют отрасль Общество
27.09.26 19:34 Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М1 в Жабинковском районе Происшествия
27.09.26 19:27 Акробаты из Беларуси выиграли две медали чемпионата мира в Италии Спорт
27.09.26 19:11 Трамп: США проведут переговоры с Ираном в ближайшую неделю В мире
27.09.26 18:51 В Великобритании задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе США В мире
27.09.26 18:38 "Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга Общество
27.09.26 18:24 Шарамков стал вторым в опорном прыжке на парижском этапе Кубка вызова Спорт
27.09.26 18:10 Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Общество
27.09.26 17:58 Министры 18 стран ЕС согласовали план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции В мире
27.09.26 17:41 От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха  Общество
27.09.26 17:23 Токаев поручил создать армию нового образца В мире
Все новости
Все новости

Сборная Беларуси по мини-футболу победила словаков в первом спарринге

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
27 сентября 2026, 22:57

Сборная Беларуси по мини-футболу победила словаков в первом спарринге

Фото Белорусской ассоциации мини-футбола
Фото Белорусской ассоциации мини-футбола
Фото Белорусской ассоциации мини-футбола
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала крупную победу над командой Словакии в первом контрольном матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в словацком Гуменне прошла с большим преимуществом гостей, которые уже в первом тайме трижды поразили ворота соперников. После перерыва белорусы также доминировали и в итоге выиграли с результатом 7:3. В составе победителей голевой дубль оформил Илья Манаенков, по одному разу отличились Александр Умпирович, Максим Батурин, Алексей Пинчук, Даниил Кривицкий и Руслан Гаркун.

Второй спарринг пройдет 28 сентября в 21.45. Для белорусов встречи в Словакии являются этапом подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2028 года.

Сборная Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе 6 проведет 20 октября 2026 года в гостях у команды Казахстана. Затем подопечные Александра Черника в номинально домашних встречах в Гуменне примут сборные Албании (6 ноября) и Казахстана (10 ноября). Последний матч основного отборочного этапа белорусы проведут 26 февраля 2027 года в Тиране. Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.-0-
Теги
мини-футбол спорт
Новости рубрики Спорт
Скриншот видео ХК "Металлург Жлобин" "Металлург" обыграл "Динамо-Молодечно" в матче хоккейной экстралиги
Фото НОК Беларуси Белорусы Кунац и Шутов стали третьими на турнире по настольному теннису в Австрии
Фото Минспорта Тхэквондистка Витко победила на международном турнире в Варшаве 
Фото Белорусской ассоциации гимнастики Акробаты из Беларуси выиграли две медали чемпионата мира в Италии
Егор Шарамков. Фото из архива Белорусской ассоциации гимнастики Шарамков стал вторым в опорном прыжке на парижском этапе Кубка вызова
София Штыхецкая. Фото Белорусской ассоциации гимнастики Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже
  • Главная
  • Сборная Беларуси по мини-футболу победила словаков в первом спарринге
    • Главное
    Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента
    Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк
    Льготы, кредиты и регионы: как в Беларуси помогают гражданам решить жилищный вопрос
    Когда в Беларуси начнут включать отопление в жилых домах, рассказали в МЖКХ
    Топ-новости
    В Беларуси ежегодно растет доля использования местных видов топлива
    Помните девушку, которая родила тройню и попросила у Лукашенко квартиру? Вопрос решился за пару недель
    "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
    "Минскэнерго": сварочные работы на участке ул.Жуковского в столице завершены
    "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках
    "Последствия не заставят себя ждать". МВД об ответственности за хайп и фейки в соцсетях
    Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
    От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026
    Акробаты из Беларуси выиграли две медали чемпионата мира в Италии
    Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба
    Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
    "Узнаю птицу по полету, пению и силуэту в сумерках". Брестчанин поделился секретами фотобердинга
    Машиностроение нового поколения: почему молодежь выбирает БНТУ и как женщины меняют отрасль
    Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже
    От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.