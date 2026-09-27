Сборная Беларуси по мини-футболу победила словаков в первом спарринге

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала крупную победу над командой Словакии в первом контрольном матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Встреча в словацком Гуменне прошла с большим преимуществом гостей, которые уже в первом тайме трижды поразили ворота соперников. После перерыва белорусы также доминировали и в итоге выиграли с результатом 7:3. В составе победителей голевой дубль оформил Илья Манаенков, по одному разу отличились Александр Умпирович, Максим Батурин, Алексей Пинчук, Даниил Кривицкий и Руслан Гаркун.



Второй спарринг пройдет 28 сентября в 21.45. Для белорусов встречи в Словакии являются этапом подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2028 года.



Сборная Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе 6 проведет 20 октября 2026 года в гостях у команды Казахстана. Затем подопечные Александра Черника в номинально домашних встречах в Гуменне примут сборные Албании (6 ноября) и Казахстана (10 ноября). Последний матч основного отборочного этапа белорусы проведут 26 февраля 2027 года в Тиране. Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.-0-