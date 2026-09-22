Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к спаррингам со словаками

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси начала подготовку к контрольным матчам с командой Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Под руководством главного тренера Александра Черника на базе спорткомплекса "Жемчужина" в Малорите готовятся 15 футболистов:



вратари - Артем Петухов (БЧ, Гомель), Мирослав Эльяшевич ("Меркурий-ГТК", Брест); полевые игроки - Максим Батурин, Сергей Синицкий, Илья Манаенков (все - "Витэн", Орша), Роман Белоножко, Руслан Гаркун, Андрей Семенюк (все - "Борисов-900"), Юрий Дубков, Алексей Пинчук, Владислав Селюк (все - ВРЗ, Гомель), Максим Евдокимов (БЧ, Гомель), Даниил Кривицкий ("Меркурий-ГТК", Брест), Александр Умпирович, Игорь Щербич (оба - "Столица", Минск).



До 24 сентября команда будет готовиться в Малорите, а затем отправится в словацкий город Гуменне, где сыграет два товарищеских матча с командой Словакии. Первая встреча состоится 27 сентября в 21.00, а второй спарринг пройдет 28 сентября в 21.45. Для белорусов встречи в Словакии станут этапом подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2028 года.



Сборная Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе 6 проведет 20 октября 2026 года в гостях у команды Казахстана. Затем подопечные Александра Черника в номинально домашних встречах в Гуменне примут сборные Албании (6 ноября) и Казахстана (10 ноября). Последний матч основного отборочного этапа белорусы проведут 26 февраля 2027 года в Тиране. Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.-0-