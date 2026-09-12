Савицкий принес победу "Неману" в матче футбольного чемпионата Беларуси

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Ислочь" - 42 очка (20 матчей), "МЛ Витебск" - 40 (19), "Динамо" - 40 (19), "Гомель" - 36 (21). Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", у которого всего 10 очков, у "Днепра" 15 зачетных баллов, в активе БАТЭ 17 очков, 18 баллов у "Белшины". Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Гомеля" Тимофей Симаненка, забивший 10 мячей, на один гол меньше у защитника "Ислочи" Евгения Юдчица, 8 мячей в активе российского полузащитника брестского "Динамо" Егора Корцова.-0-

Фото Леонида Щеглова Фото Леонида Щеглова

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" продлил беспроигрышную серию в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.В последнем поединке сегодняшнего дня команда Игоря Ковалевича победила у себя дома жодинских торпедовцев - 1:0. На 63-й минуте отличился ветеран "Немана" Павел Савицкий. Еще две встречи завершились вничью. В Борисове дзержинский "Арсенал" и "Барановичи" мячей не забили - 0:0, а футболисты "Витебска" и бобруйской "Белшины" обменялись голами - 1:1. Накануне в стартовом матче 22-го тура футболисты "Минска" одолели на своем поле мозырскую "Славию" со счетом 1:0. Победный мяч забил Константин Кучинский, отличившийся на 76-й минуте встречи.Главные фавориты первенства свои поединки проведут 13 сентября. Лидер турнира "Ислочь" встретится с футболистами "Гомеля", "МЛ Витебск" сыграет в Могилеве с "Днепром", а на поле Национального футбольного стадиона в динамовском дерби минчане примут брестчан. На этом матче впервые в Беларуси будет опробована система VAR (видеоассистент рефери). Также в воскресенье БАТЭ сыграет на "Борисов-Арене" с "Нафтаном".