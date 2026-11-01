Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Гонконге

Сегодня в финальном поединке квалификации белоруска переиграла представительницу США Кэрол Ян Су Ли (156) - 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В первом квалификационном раунде Александра Саснович также в двух партиях победила китаянку Шек Чеук Ин (632) - 6:4, 6:2.
Основные соревнования в Гонконге стартуют 2 ноября, а победительница определится 8 ноября. В прошлом году чемпионкой стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, одолевшая в решающем поединке представительницу Испании Кристину Букшу.-0-