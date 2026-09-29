29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом $9,4 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В решающем поединке квалификации белоруска за полтора часа обыграла представительницу США Варвару Лепченко - 6:4, 6:1. В первом квалификационном раунде Саснович также уверенно переиграла в двух партиях китайскую теннисистку Джунхан Чжан - 6:2, 6:0.



Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Анной Бондар и мексиканкой Ренатой Сарасуа.



Год назад чемпионкой China Open стала американская теннисистка Аманда Анисимова, победившая в решающем поединке чешку Линду Носкову. Нынешний турнир в китайской столице завершится 11 октября. Победительница заработает $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков.-0-