29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом $9,4 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке квалификации белоруска за полтора часа обыграла представительницу США Варвару Лепченко - 6:4, 6:1. В первом квалификационном раунде Саснович также уверенно переиграла в двух партиях китайскую теннисистку Джунхан Чжан - 6:2, 6:0.
Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Анной Бондар и мексиканкой Ренатой Сарасуа.
Год назад чемпионкой China Open стала американская теннисистка Аманда Анисимова, победившая в решающем поединке чешку Линду Носкову. Нынешний турнир в китайской столице завершится 11 октября. Победительница заработает $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков.-0-
Спорт
29 сентября 2026, 10:03
Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Пекине
Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
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