Саснович вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Пекине

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Пекине с призовым фондом $9,4 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом квалификационном раунде белоруска, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, всего за час уверенно переиграла в двух партиях китайскую теннисистку Джунхан Чжан, у которой 583-я позиция, - 6:2, 6:0. В решающем матче за выход в основную сетку соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между представительницей США Варварой Лепченко и Ульрикке Эйкери из Норвегии.



Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Анной Бондар и мексиканкой Ренатой Сарасуа.



Год назад чемпионкой China Open стала американская теннисистка Аманда Анисимова, победившая в решающем поединке чешку Линду Носкову. Нынешний турнир в китайской столице завершится 11 октября. Победительница заработает $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков.-0-