Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Токио

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA-500 в Токио с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала белоруска одолела в трехсетовом поединке чешскую теннисистку Николу Бартункову - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался 2 часа 40 минут. Во втором раунде соперницей Саснович будет россиянка Диана Шнайдер. Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию, победив представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову - 6:4, 6:4 и украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву - 6:4, 7:5.
Соревнования в японской столице завершатся 1 ноября. Победительница заработает $185,5 тыс. и 500 рейтинговых очков. Год назад чемпионкой токийского турнира стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, обыгравшая в решающем поединке чешку Линду Носкову - 6:2, 6:3.-0-