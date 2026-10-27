Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 27 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:41 Лукашенко предложил возродить практику по закреплению за Беларусью ряда российских городов и регионов Президент
11:35 Программу СГ по защите окружающей среды от пестицидов планируют запустить в 2027 году Экономика
11:28 Лукашенко вручил орден Почета губернатору Санкт-Петербурга Беглову Президент
11:27 Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Токио Спорт
11:24 В Доломитовых Альпах обнаружили 250 боеприпасов времен Первой мировой войны В мире
11:21 Житель Бобруйска обещал отремонтировать авто, но потратил полученные 5,5 тыс. рублей на личные нужды Регионы
11:09 На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Китае выступят восемь белорусов Спорт
11:02 Живая дискуссия вместо пустых слов. В чем делегаты I ВНС дали фору профессиональным политикам  Общество
10:55 Четыре человека погибли из-за торнадо и шторма в турецкой Анталье В мире
10:41 Темп модернизации и строительства линий электропередач должен увеличиться вдвое - Каранкевич  Экономика
10:40 Школьник нашел на берегу реки в Березе сапог с револьвером и патронами Регионы
10:35 ГПК: более 1,7 тыс. авто ожидают въезда в Евросоюз Общество
10:35 НАН Беларуси определила направления сотрудничества с партнерами из Монголии и провинции Хэйлунцзян Китая  Экономика
10:31 Ипатов на площадке БРИКС призвал к парламентскому сопровождению исполнения договоренностей  Политика
10:31 Банк развития запустил второй сезон образовательного проекта "Разумеры" Общество
10:27 Пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы вырастет в Беларуси Общество
10:22 Автомобиль въехал в толпу на западе Германии, есть пострадавшие В мире
10:22 Хакеры раскрыли данные клиентов японского интернет-провайдера после отказа платить выкуп  В мире
10:14 В каких сферах Гомельская область и китайская провинция Цзилинь укрепляют сотрудничество, рассказал Крупко Регионы
10:13 "Мощный циклон обрушится на Логойский район". На масштабном учении отработают действия экстренных служб Регионы
10:13 Белорусский хоккеист Хенкель вернулся в минское "Динамо" Спорт
10:12 Новые правила охраны труда на культурно-зрелищных мероприятиях начали действовать в Беларуси Общество
10:10 В Беларуси накопали более 4 млн тонн сахарной свеклы Экономика
10:05 Украина и РФ ввели режим тишины в районе города Алешки для подготовки к гуманитарной операции В мире
09:59 Накопители энергии и развитие электросетей: Беларусь и "Росатом" расширяют технологическое партнерство Экономика
09:51 Деньги обещали проверить и вернуть. Аферисты выманили у минчанки около $6 тыс. Регионы
09:50 Участие белорусских специалистов в строительстве АЭС в Узбекистане рассмотрели в Минэнерго Экономика
09:45 Решение о месте сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов будет принято после госэкспертизы Общество
09:45 От дружбы - к совместным проектам. Главное о визите Президента Монголии в Беларусь Политика
09:32 Пассажирка автобуса попыталась ввезти из Польши в Беларусь наркотики: их почуяла служебная собака Общество
Все новости
Все новости

Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Токио

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
27 октября 2026, 11:27

Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Токио

Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA-500 в Токио с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белоруска одолела в трехсетовом поединке чешскую теннисистку Николу Бартункову - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.  Матч продолжался 2 часа 40 минут. Во втором раунде соперницей Саснович будет россиянка Диана Шнайдер. Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию, победив представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову - 6:4, 6:4 и украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву - 6:4, 7:5. 

Соревнования в японской столице завершатся 1 ноября. Победительница заработает $185,5 тыс. и 500 рейтинговых очков. Год назад чемпионкой токийского турнира стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, обыгравшая в решающем поединке чешку Линду Носкову - 6:2, 6:3.-0-
Теги
Беларусь теннис Япония
Новости рубрики Спорт
Фото из архива На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Китае выступят восемь белорусов
Кристиан Хенкель. Фото hockey.by Белорусский хоккеист Хенкель вернулся в минское "Динамо"
Харри Кейн. Фото AFP via Getty Images Англичанин Харри Кейн впервые стал обладателем "Золотого мяча"
Фото vtb-league.com Питерский "Зенит" догнал лидера Единой лиги ВТБ
Фото из архива Белоруски Агейчик и Филипчик стали призерами чемпионата Европы по плаванию среди глухих
Скриншот видео ХК "Автомобилист" Шайба Горбунова помогла "Автомобилисту" обыграть "Барыс"
  • Главная
  • Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Токио
    • Главное
    Лукашенко предложил возродить практику по закреплению за Беларусью ряда российских городов и регионов
    От дружбы - к совместным проектам. Главное о визите Президента Монголии в Беларусь
    Темп модернизации и строительства линий электропередач должен увеличиться вдвое - Каранкевич 
    Живая дискуссия вместо пустых слов. В чем делегаты I ВНС дали фору профессиональным политикам 
    Топ-новости
    Лукашенко вручил орден Почета губернатору Санкт-Петербурга Беглову
    Генеральное соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС в высокой степени готовности - Минэнерго
    В Беларуси с 1 ноября увеличатся размеры госпособий семьям с детьми
    ГПК: более 1,7 тыс. авто ожидают въезда в Евросоюз
    Ипатов на площадке БРИКС призвал к парламентскому сопровождению исполнения договоренностей 
    НАН Беларуси определила направления сотрудничества с партнерами из Монголии и провинции Хэйлунцзян Китая 
    В Беларуси с 1 ноября повышаются размеры бюджета прожиточного минимума
    БЕЛАЗ запустил в Кузбассе уникальный центр подготовки специалистов дилерской сети
    Определены претенденты на премию правительства за достижения в области качества 2026 года
    Заявления на включение в реестр поставщиков платежных услуг можно будет подать через единый портал
    Утвержден новый состав российской депутации в Парламентском собрании Союза Беларуси и России
    От промышленности до IT. Представители бизнеса Беларуси и Монголии определили направления сотрудничества
    Город масштабных проектов. Почему Ганцевичи притягивают ученых, фермеров и строителей 
    Борец греко-римского стиля Маскевич стал чемпионом мира
    Промкооперация, техника и туризм. Головченко о сферах взаимодействия Беларуси и Башкортостана
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.