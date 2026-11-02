Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-250 в Гонконге 

Победительница турнира Hong Kong Tennis Open определится 8 ноября. В прошлом году чемпионкой стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, одолевшая в решающем поединке представительницу Испании Кристину Букшу.





2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA-250 в Гонконге с призовым фондом $283 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.В сегодняшнем поединке 1/16 финала белоруска, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, победила в двух партиях представительницу США Кэти Волынец, у которой 78-я позиция, - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Во втором раунде соперницей Саснович будет победительница матча между украинской теннисисткой Александрой Олейниковой (62-й номер мирового рейтинга) и австралийкой Талией Гибсон (36). Александра Саснович пробилась в основную сетку этих соревнований через квалификацию, переиграв китаянку Шек Чеук Ин (632) - 6:4, 6:2 и американскую теннисистку Кэрол Ян Су Ли (156) - 6:2, 6:1.В первом круге турнира WTA-250 в индийском Ченнаи белорусская теннисистка Алена Фалей (210) встретится сегодня с полькой Магдой Линетт (68). В квалификации белоруска переиграла россиянок Екатерину Яшину (517) - 6:1, 6:4 и Раду Золотареву (328) - 6:4, 4:6, 7:5. Год назад победительницей Chennai Open стала индонезийская теннисистка Джанис Тьен, выигравшая в финале у австралийки Кимберли Биррелл.-0-