Саснович вышла в 1/4 финала турнира WAT-250 в Гонконге

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович стала четвертьфиналисткой турнира WTA-250 в Гонконге с призовым фондом $283 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором раунде белоруска, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, за три часа одолела австралийскую теннисистку Талию Гибсон, у которой 36-я позиция, - 6:1, 5:7, 7:6 (9:7). В поединке за попадание в полуфинал соперницей Саснович будет победительница встречи между гречанкой Марией Саккари (30-й номер рейтинга WTA) и австралийкой Майей Джойнт (90). В 1/16 финала Саснович обыграла представительницу США Кэти Волынец (78) - 6:3, 6:2. Белоруска пробилась в основную сетку через квалификацию, переиграв китаянку Шек Чеук Ин (632) - 6:4, 6:2 и американскую теннисистку Кэрол Ян Су Ли (156) - 6:2, 6:1.

Победительница турнира Hong Kong Tennis Open определится 8 ноября. В прошлом году чемпионкой стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, одолевшая в решающем поединке представительницу Испании Кристину Букшу.-0-



