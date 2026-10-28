Саснович уступила в 1/8 финала турнира WTA-500 в Токио

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире WTA-500 в Токио с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором раунде белоруска, занимающая 112-е место в мировом рейтинге, дала настоящий бой 13-й ракетке планеты российской теннисистке Диане Шнайдер, но все же уступила в трехсетовом поединке - 3:6, 7:5, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В четвертьфинале соперницей россиянки будет победительница встречи между филиппинской теннисисткой Александрой Эалой (19-й номер рейтинга WTA) и австралийкой Талией Гибсон (38).
Александра Саснович пробилась в основную сетку этих состязаний через квалификацию, победив представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (66) - 6:4, 6:4 и украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву (54) - 6:4, 7:5, а в 1/16 финала одолела в трехсетовом поединке чешку Николу Бартункову (29) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
Соревнования в японской столице завершатся 1 ноября. Победительница заработает $185,5 тыс. и 500 рейтинговых очков. Год назад чемпионкой токийского турнира стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, обыгравшая в решающем поединке чешку Линду Носкову - 6:2, 6:3.-0-