Саснович уступила в 1/8 финала турнира WTA-500 в Сингапуре

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем матче второго раунда белоруска, занимающая 132-е место в мирового рейтинге, уступила в двух сетах пятой ракетке планеты россиянке Мирре Андреевой - 2:6, 2:6. В четвертьфинале соперницей Андреевой будет победительница матча между представительницей Канады Лейлой Фернандес (31-й номер мирового рейтинга) и американской теннисисткой Алисией Паркс (70). На старте этих состязаний Александра Саснович переиграла в двух партиях представительницу Австралии Дарью Касаткину (84) - 7:5, 6:0. В первом круге парного разряда Саснович и немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам будут соперничать с индонезийско-новозеландским тандемом Алдила Сутджиади / Эрин Рутлиф.



В 1/16 финала мужского турнира серии ATP Challenger-75 в американском Сан-Диего с призовым фондом $107 тыс. белорусский теннисист Эрик Арутюнян (594) уступил американцу Тревору Свайда (501) - 3:6 .3:6. В основную сетку Эрик Арутюнян пробился через квалификацию, обыграв швейцарского теннисиста Луку Стахели (451) - 6:4, 6:4 и американца Эндрю Фенти (431) - 6:3, 6:3. На старте парного разряда белорус Даниил Остапенков и американский теннисист Алафия Айени будут соперничать с аргентинско-венесуэльским дуэтом Агустин Гомес / Луис Давид Мартинес.



Турниры в Сингапуре и США завершатся 27 сентября.-0-