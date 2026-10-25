25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (122-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Токио с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке квалификации Саснович победила в двух партиях представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (67) - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась ровно 2 часа.
В первом квалификационном раунде белоруска переиграла 50-ю ракетку планеты украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву - 6:4, 7:5.
Соревнования в японской столице завершатся 1 ноября.-0-
Спорт
Саснович сыграет в основной сетке турнира WTA-500 в Токио
25 октября 2026, 09:53
Саснович сыграет в основной сетке турнира WTA-500 в Токио
Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
"Беллегпром" презентовал возможности по производству спецодежды и экипировки спасателям из Узбекистана
Танзания: как страна с рекордной добычей золота, туристическим бумом и китайской инфраструктурой балансирует в "эпоху сжатия"
Своя хоккейная команда и фитнес-центр. Какие условия для оздоровления работников создают предприятия
С нами интереснее