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Саснович сыграет в основной сетке турнира WTA-500 в Токио

Опубликовано:

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Спорт
25 октября 2026, 09:53

Саснович сыграет в основной сетке турнира WTA-500 в Токио

Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (122-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Токио с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
Сегодня в решающем поединке квалификации Саснович победила в двух партиях представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (67) - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась ровно 2 часа.
 
В первом квалификационном раунде белоруска переиграла 50-ю ракетку планеты украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву - 6:4, 7:5. 
 
Соревнования в японской столице завершатся 1 ноября.-0-
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