Саснович сыграет с Андреевой в 1/8 финала турнира WTA-500 в Сингапуре





В поединке первого раунда белоруска, занимающая 132-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях представительницу Австралии Дарью Касаткину, у которой 84-я позиция, - 7:5, 6:0. Александра Саснович не допустила ни одной двойной ошибки на подачах и оформила четыре эйса. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Во втором раунде соперницей Саснович будет пятая ракетка планеты россиянка Мирра Андреева, посеянная на этом турнире под первым номером. До этого они встречались лишь однажды - в 2024 году в 1/8 финала турнира в Румынии Андреева одержала победу - 6:1, 6:3. Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября. Чемпионка заработает $185,5 тыс. и 500 рейтинговых очков.





Два белорусских теннисиста вышли в финал квалификации турнира серии ATP Challenger-75 в американском Сан-Диего с призовым фондом $107 тыс. В первом квалификационном раунде Даниил Остапенков одолел в трехсетовом поединке американца Куинна Вандекастила - 7:5, 4:6, 6:3, а в решающем матче за попадание в основную сетку его оппонентом будет француз Тимо Легу. Эрик Арутюнян победил швейцарского теннисиста Луку Стахели - 6:4, 6:4, и встретится с американцем Эндрю Фенти.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление на турнире категории WTA-500 в Сингапуре с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.