30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй раунд турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом $9,4 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/64 финала белоруска, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух партиях австралийскую теннисистку Талию Гибсон, у которой 37-я позиция, - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Во втором раунде соперницей Саснович будет 28-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова.
Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив представительницу США Варвару Лепченко - 6:4, 6:1 и китайскую теннисистку Джунхан Чжан - 6:2, 6:0.
Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Анной Бондар и мексиканкой Ренатой Сарасуа.
Год назад чемпионкой China Open стала американская теннисистка Аманда Анисимова, победившая в решающем поединке чешку Линду Носкову. Нынешний турнир в китайской столице завершится 11 октября. Победительница заработает $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков.-0-
Спорт
30 сентября 2026, 10:47
Саснович победила в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине
Александра Саснович. Фото Минспорта
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