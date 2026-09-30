Саснович победила в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй раунд турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом $9,4 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в 1/64 финала белоруска, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух партиях австралийскую теннисистку Талию Гибсон, у которой 37-я позиция, - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Во втором раунде соперницей Саснович будет 28-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова.



Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив представительницу США Варвару Лепченко - 6:4, 6:1 и китайскую теннисистку Джунхан Чжан - 6:2, 6:0.



Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Анной Бондар и мексиканкой Ренатой Сарасуа.



Год назад чемпионкой China Open стала американская теннисистка Аманда Анисимова, победившая в решающем поединке чешку Линду Носкову. Нынешний турнир в китайской столице завершится 11 октября. Победительница заработает $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков.-0-