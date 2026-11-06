6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (101-й номер мирового рейтинга) не попала в полуфинал турнира WTA-250 в Гонконге с призовым фондом $283 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем четвертьфинале белоруска за полтора часа уступила в двух партиях 30-й ракетке планеты гречанке Марии Саккари - 2:6, 3:6. В матче за выход в финал соперницей Саккари будет победительница матча между филиппинской теннисисткой Александрой Эала (17) и хорваткой Антонией Рузич (81).
Александра Саснович вышла в основную сетку через квалификацию, переиграв китаянку Шек Чеук Ин (632) - 6:4, 6:2 и американскую теннисистку Кэрол Ян Су Ли (156) - 6:2, 6:1. В 1/16 финала белоруска уверенно победила в двух партиях представительницу США Кэти Волынец (78) - 6:3, 6:2, а во втором раунде за три часа одолела австралийскую теннисистку Талию Гибсон (36) - 6:1, 5:7, 7:6 (9:7).
Победительница турнира Hong Kong Tennis Open определится 8 ноября. В прошлом году чемпионкой стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, одолевшая в решающем поединке представительницу Испании Кристину Букшу.-0-
Спорт
06 ноября 2026, 15:34
Саснович не вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Гонконге
Александра Саснович. Фото из архива Минспорта
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