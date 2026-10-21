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Саснович не прошла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Китае

Опубликовано:

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Спорт
21 октября 2026, 13:36

Саснович не прошла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Китае

Александра Саснович. Фото из архива НОК Беларуси
Александра Саснович. Фото из архива НОК Беларуси
Александра Саснович. Фото из архива НОК Беларуси
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела пробиться в четвертьфинальную стадию турнира WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором раунде белоруска, занимающая 122-е место в мировом рейтинге, в упорнейшей борьбе уступила в трехсетовом поединке 30-й ракетке планеты Лейле Фернандес из Канады - 5:7, 7:6 (7:3), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. В поединке за выход в полуфинал соперницей Фернандес будет победительница встречи между украинкой Мартой Костюк (10-й номер мирового рейтинга) и россиянкой Екатериной Александровой (33). В основную сетку этих состязаний Александра Саснович пробилась через квалификацию, обыграв венгерскую теннисистку Анну Бондар (75) и украинку Ангелину Калинину (51), а в 1/16 финала оказалась сильнее представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (74) - 6:4, 6:2.

Турнир Ningbo Open завершится 25 октября.-0-
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