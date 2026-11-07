Самбисты Ждан и Малицкий стали бронзовыми призерами планетарного форума

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли две бронзы во второй день чемпионата мира по самбо 2026 года в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В женском спортивном самбо призером стала Даниэла Ждан (до 65 кг). Выступления в Ташкенте двукратная чемпионка мира начала с победы над голландкой Бо Стефферс, но в четвертьфинале уступила россиянке Карине Черевань. В утешительном турнире за третье место Ждан одолела соперниц из Молдовы и Монголии.



У мужчин на третью ступень пьедестала поднялся Арсений Малицкий (свыше 98 кг). На соревнованиях белорус был сильнее представителей Израиля, Непала и Нидерландов и проиграл только Степану Солдатенкову из России. В схватке за медаль Малицкий победил украинца Алексея Моисеева.



Также 7 ноября наши Игорь Мироевский (до 64 кг), Ксения Данилович (до 54 кг) и Марьяна Жуковец (до 80 кг) проиграли поединки за бронзу, а Александр Круглик (до 88 кг) и Елизавета Лапаева (до 59 кг, боевое самбо) завершили выступления в четвертьфиналах.



За день до окончания планетарного форума в активе белорусской команды шесть наград (1-2-3). 8 ноября на ковер выйдут пятеро белорусов, всего чемпионат мира собрал в Ташкенте более 500 самбистов из 101 страны.-0-