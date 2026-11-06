6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анфиса Копаева стала победительницей чемпионата мира по самбо 2026 года в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На планетарном форуме наша спортсменка одержала победу в весовой категории до 50 килограммов. На пути к финалу Копаева прошла немку Кристин Вольц, Бямбасурен Ганбаатар из Монголии и француженку Сефору Коршер. В поединке за золото белоруска одолела россиянку Софью Емелюкову. Анфиса стала двукратной чемпионкой мира спустя пять лет после первой победы. Всего в ее карьере шесть наград ЧМ (2-3-1).
У мужчин второе место в весе до 58 кг занял наш Владислав Бурдь. По ходу турнира самбист победил узбекистанца Ильхома Пархомова, болгарина Борислава Янакова, украинца Данила Дзобу и Кимала Оболбекова из Кыргызстана. В схватке за золото белорус уступил Вахтангу Чидрашвили из Грузии. Владислав в пятый раз стал призером планетарного форума (0-2-3), также Бурдь является чемпионом Европы 2024 года.-0-
Спорт
06 ноября 2026, 17:10
Самбистка Копаева завоевала золото чемпионата мира в Узбекистане
Скриншот видео live.sambo.sport
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