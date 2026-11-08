Самбистка Кондратьева стала двукратной чемпионкой мира, Жилинская взяла десятую медаль ЧМ 

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Белорусы завоевали 11 наград планетарного форума по самбо в Ташкенте
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На пути к золоту в весовой категории свыше 80 кг представительница Беларуси победила Синтию Каналес из Гондураса, россиянку Ольгу Артошину, Нермине Грауа из Алжира и грузинку Элене Кебадзе. Кондратьева выиграла мировой форум во второй раз (впервые в 2024 году), также Мария является трехкратной чемпионкой Европы.
Серебряным призером планетарного первенства в Ташкенте стала Анжела Жилинская (до 72 кг). Наша спортсменка нанесла поражения девушкам из Казахстана, Израиля и Узбекистана, но в финале проиграла Олесе Посылкиной из России. Эта медаль стала для Жилинской юбилейной, 10-й в карьере на ЧМ (1-4-5).
Также 8 ноября белорусы завоевали три бронзовые награды. В поединке за третье место Татьяна Мацко (до 59 кг) победила Иву Иванову из Болгарии, Даниил Патачиц (до 98 кг) был сильнее Никиты Ворошилина из Кыргызстана, а Владислав Мардусевич (до 71 кг) стал призером после дисквалификации его соперника таджика Сафиоллоха Хикматова.-0-