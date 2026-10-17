Самая массовая тренировка. "Минск-Арена" приняла Всемирный женский хоккейный уикенд 

Самую масштабную хоккейную тренировку в "Минск-Арене" посетили около сотни девочек 2018-2020 годов рождения из разных городов Беларуси. Некоторые участницы уже начали заниматься хоккеем в местных спортивных школах, кто-то только знакомится с этим видом спорта.
Всемирный женский хоккейный уикенд - международный проект, направленный на популяризацию женского хоккея и привлечение девочек к занятиям этим видом спорта, который с 2011 года проводится по инициативе Международной федерации хоккея (IIHF).-0-
Фото Максима Гучека