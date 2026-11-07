Руководители госорганов определили лучших игроков в настольный теннис на турнире "Красная ракетка"

"Это историческое событие заложило фундамент белорусской государственности. Идеи Великого Октября - народовластие, социальная справедливость, равенство, дружба народов, мир и созидание - остаются актуальными и сегодня. Они полностью соответствуют духу наших соревнований, - подчеркнул руководитель оргкомитета турнира, глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. - Настольный теннис - уникальный спорт, который обманчиво кажется легким. За точными ударами стоят молниеносная реакция, концентрация и тактический расчет. Здесь все решают секунды, а исход поединка зависит от характера и выдержки".



Министр здравоохранения Александр Ходжаев рассказал о важности почитания традиций, которые являются основой развития страны. "Сегодня нужно быть едиными и помнить об уроках, которые преподнесла нам история. Спасибо Президенту, который сохранил для нас этот праздник. В этом году мы отмечаем его в спортивном формате. В одном месте собрались лидеры мнений, игра помогает нам быть более сплоченными и лучше понимать друг друга". "Это историческое событие заложило фундамент белорусской государственности. Идеи Великого Октября - народовластие, социальная справедливость, равенство, дружба народов, мир и созидание - остаются актуальными и сегодня. Они полностью соответствуют духу наших соревнований, - подчеркнул руководитель оргкомитета турнира, глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко. - Настольный теннис - уникальный спорт, который обманчиво кажется легким. За точными ударами стоят молниеносная реакция, концентрация и тактический расчет. Здесь все решают секунды, а исход поединка зависит от характера и выдержки".Министр здравоохранения Александр Ходжаев рассказал о важности почитания традиций, которые являются основой развития страны. "Сегодня нужно быть едиными и помнить об уроках, которые преподнесла нам история. Спасибо Президенту, который сохранил для нас этот праздник. В этом году мы отмечаем его в спортивном формате. В одном месте собрались лидеры мнений, игра помогает нам быть более сплоченными и лучше понимать друг друга".

В прошлом году состав участников состоял преимущественно из мужчин, единственной женщиной была заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова. В Год белорусской женщины число любительниц спорта выросло до восьми, которые соревновались в отдельном зачете.



"Год назад в мужском турнире была очень высокая конкуренция, но играть было интересно. В этот праздничный день не менее интригует возможность сразиться с девушками и узнать, кто же сильнее. Настольный теннис - мое давнее увлечение. Это один из тех видов спорта, который пришел в мою жизнь со школьной скамьи и сопровождает до сих пор", - сказала Юлия Бердникова.



В мужском зачете выступили рекордные 38 участников, которые были разделены на восемь групп по четыре или пять человек. В плей-офф из каждого пула вышли по двое лучших, 16 функционеров определили призеров по олимпийской системе. В прошлом году состав участников состоял преимущественно из мужчин, единственной женщиной была заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова. В Год белорусской женщины число любительниц спорта выросло до восьми, которые соревновались в отдельном зачете."Год назад в мужском турнире была очень высокая конкуренция, но играть было интересно. В этот праздничный день не менее интригует возможность сразиться с девушками и узнать, кто же сильнее. Настольный теннис - мое давнее увлечение. Это один из тех видов спорта, который пришел в мою жизнь со школьной скамьи и сопровождает до сих пор", - сказала Юлия Бердникова.В мужском зачете выступили рекордные 38 участников, которые были разделены на восемь групп по четыре или пять человек. В плей-офф из каждого пула вышли по двое лучших, 16 функционеров определили призеров по олимпийской системе.

"Турнир проводится уже несколько лет, но настолько масштабный - впервые. Поддержка спорта и здорового образа жизни - это приоритет национальной политики. И сегодня чиновники и дипломаты своим примером показывают, как нужно проводить выходные дни, - заметил министр спорта Сергей Ковальчук. - У всех хорошее настроение, это не столько соревнования, сколько разрядка после трудовой недели. Спорт всегда придает энергию и положительные эмоции, особенно в кругу единомышленников".



Министр юстиции Евгений Коваленко назвал соревнования объединяющим мероприятием с важной смысловой составляющей. "День Октябрьской революции по прошествии многих лет дает нам ориентиры для построения современного правового государства. Сегодня у нас своеобразный тимбилдинг: мы общаемся, чувствуем поддержку друг друга и получаем удовольствие от занятия спортом. В настольный теннис я периодически играю вместе с детьми. Это доступный и интересный вид досуга, в котором всегда можно совершенствоваться".



Победу у мужчин в итоге одержал прокурор Центрального района г.Минска Юрий Трайковский, второе место занял председатель Госкомитета по стандартизации Дмитрий Баско, бронзу поделили Сергей Ковальчук и глава Минского городского отделения Федерации настольного тенниса Артур Карпович. "Турнир проводится уже несколько лет, но настолько масштабный - впервые. Поддержка спорта и здорового образа жизни - это приоритет национальной политики. И сегодня чиновники и дипломаты своим примером показывают, как нужно проводить выходные дни, - заметил министр спорта Сергей Ковальчук. - У всех хорошее настроение, это не столько соревнования, сколько разрядка после трудовой недели. Спорт всегда придает энергию и положительные эмоции, особенно в кругу единомышленников".Министр юстиции Евгений Коваленко назвал соревнования объединяющим мероприятием с важной смысловой составляющей. "День Октябрьской революции по прошествии многих лет дает нам ориентиры для построения современного правового государства. Сегодня у нас своеобразный тимбилдинг: мы общаемся, чувствуем поддержку друг друга и получаем удовольствие от занятия спортом. В настольный теннис я периодически играю вместе с детьми. Это доступный и интересный вид досуга, в котором всегда можно совершенствоваться".Победу у мужчин в итоге одержал прокурор Центрального района г.Минска Юрий Трайковский, второе место занял председатель Госкомитета по стандартизации Дмитрий Баско, бронзу поделили Сергей Ковальчук и глава Минского городского отделения Федерации настольного тенниса Артур Карпович.

"Турнир проводится уже несколько лет, но настолько масштабный - впервые. Поддержка спорта и здорового образа жизни - это приоритет национальной политики. И сегодня чиновники и дипломаты своим примером показывают, как нужно проводить выходные дни, - заметил министр спорта Сергей Ковальчук. - У всех хорошее настроение, это не столько соревнования, сколько разрядка после трудовой недели. Спорт всегда придает энергию и положительные эмоции, особенно в кругу единомышленников". "Турнир проводится уже несколько лет, но настолько масштабный - впервые. Поддержка спорта и здорового образа жизни - это приоритет национальной политики. И сегодня чиновники и дипломаты своим примером показывают, как нужно проводить выходные дни, - заметил министр спорта Сергей Ковальчук. - У всех хорошее настроение, это не столько соревнования, сколько разрядка после трудовой недели. Спорт всегда придает энергию и положительные эмоции, особенно в кругу единомышленников".





Министр юстиции Евгений Коваленко назвал соревнования объединяющим мероприятием с важной смысловой составляющей. "День Октябрьской революции по прошествии многих лет дает нам ориентиры для построения современного правового государства. Сегодня у нас своеобразный тимбилдинг: мы общаемся, чувствуем поддержку друг друга и получаем удовольствие от занятия спортом. В настольный теннис я периодически играю вместе с детьми. Это доступный и интересный вид досуга, в котором всегда можно совершенствоваться".

В женском зачете первенствовала Юлия Бердникова, серебро взяла ректор Белорусского государственного университета иностранных языков Наталья Лаптева, тройку замкнула председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.



Организаторами турнира "Красная ракетка" стали Мингорисполком, Центральная избирательная комиссия Беларуси, Коммунистическая партия Беларуси, Белорусская федерация настольного тенниса, РЦОП по теннису, ООО "В основании будущего" и ОАО "Планар".-0- В женском зачете первенствовала Юлия Бердникова, серебро взяла ректор Белорусского государственного университета иностранных языков Наталья Лаптева, тройку замкнула председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.Организаторами турнира "Красная ракетка" стали Мингорисполком, Центральная избирательная комиссия Беларуси, Коммунистическая партия Беларуси, Белорусская федерация настольного тенниса, РЦОП по теннису, ООО "В основании будущего" и ОАО "Планар".-0-

Фото Николая Петрова

Фото Николая Петрова

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по теннису прошел традиционный товарищеский турнир по настольному теннису "Красная ракетка" с участием глав государственных организаций и ведомств, сообщает корреспондент БЕЛТА.Турнир собрал государственных служащих, руководителей общественных объединений и политических партий, представителей дипломатического корпуса и бизнес-сообщества, а также глав национальных федераций по видам спорта. Соревнования приурочены к государственному празднику - Дню Октябрьской революции.