Россиянка Андреева впервые выиграла итоговый турнир WTA

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Мирра Андреева впервые стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.



В финальном поединке в американском Индиан-Уэллсе Андреева обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину - 7:5, 6:3. Мирра Андреева выиграла все пять матчей и заработала $3,37 млн и 1500 рейтинговых очков.



Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко не сумела выйти из группы, победив чешку Каролину Мухову и уступив Андреевой и Свитолиной.



В 2025 году в Эр-Рияде триумфатором стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, обыгравшая в финальном матче Арину Соболенко - 6:3, 7:6 (7:0). Для Соболенко это был второй неудачный финал итогового турнира: в 2022 году в американском Форт-Уэрте она потерпела поражение от французской теннисистки Каролин Гарсии - 6:7, 4:6. В 2011 году в турецком Стамбуле еще одна белоруска Виктория Азаренко также играла в финале, уступив в трехсетовом поединке чешке Петре Квитовой - 5:7, 6:4, 3:6.-0-