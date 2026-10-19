Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии на месяц и оштрафовали на 255 евро

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация футбола Португалии отстранила пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду от матчей за национальную команду на месяц и оштрафовала его на 255 евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, который опубликовал информацию в соцсети X.



Отмечается, что Роналду сможет сыграть в заключительных матчах группового этапа Лиги наций против сборных Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября.



Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября в середине тренировочного сбора. По его словам, причиной стали два невыполненных обещания главного тренера команды Жорже Жезуша. Футболист принял участие в стартовом матче нового сезона Лиги наций против команды Уэльса (1:0), после чего остался в запасе на игру с норвежцами (2:1). Как отметил сам футболист, изначально он не должен был играть в той встрече, однако тренер попросил его быть готовым выйти на поле на 30 минут и отправил разминаться, но так и оставил на скамейке запасных. Позднее Роналду заявил, что не намерен завершать выступления за сборную и остается доступным для вызова в команду.



Португалия выиграла все четыре матча в Лиге наций и обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.



41-летний Роналду - пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". На счету Роналду 981 гол в карьере, 146 из них - за сборную, 835 - на клубном уровне.-0-