Решение CAS вселяет уверенность в положительный результат наших усилий - ФХБ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси всецело поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении IIHF и сборных России по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.



30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить все сборные России к участию в системе чемпионатов мира IIHF с сезона-2026/2027.



"В ближайшее время также ожидается решение дисциплинарной коллегии IIHF по вопросу восстановления в правах национальной и молодежной сборных Беларуси. Принятое сегодня постановление вселяет уверенность в положительный результат усилий, прикладываемых ФХБ в защиту интересов белорусского хоккея", - говорится в заявлении.-0-