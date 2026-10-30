30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси всецело поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении IIHF и сборных России по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить все сборные России к участию в системе чемпионатов мира IIHF с сезона-2026/2027.
"В ближайшее время также ожидается решение дисциплинарной коллегии IIHF по вопросу восстановления в правах национальной и молодежной сборных Беларуси. Принятое сегодня постановление вселяет уверенность в положительный результат усилий, прикладываемых ФХБ в защиту интересов белорусского хоккея", - говорится в заявлении.-0-
Спорт
30 октября 2026, 19:06
Решение CAS вселяет уверенность в положительный результат наших усилий - ФХБ
Фото ФХБ
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