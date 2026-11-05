"Реал" снова победил, "Ливерпуль" впервые проиграл в Лиге чемпионов

В поединке четвертого тура самый титулованный клуб Старого Света уступал в Афинах греческому АЕКу - 0:1 и 1:2, но в конце игры благодаря голам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде сумел добыть волевую викторию со счетом 3:2.

А вот английский "Ливерпуль" после трех стартовых выигрышей потерпел первое поражение, уступив в Стамбуле турецкому "Фенербахче" с результатом 2:3. По ходу игры гости дважлы вели, однако в итоге не смогли добыть хотя бы ничью.

Без потерь идет победитель двух последних сезонов чемпионской Лиги французский "Пари Сен-Жермен". Свою четвертую викторию парижане одержали на выезде, разгромив испанский "Вилльяреал" с сухим счетом 6:0.

Итальянский "Комо" отличился еще больше, разгромив в гостях французский "Ланс" со счетом 9:1. Хет-трик оформил Анастасиос Дувикас.

В норвежском Ставангере в поединке двух дебютантов ЛЧ футболисты местного "Викинга" выиграли у бакинского "Сабаха" - 4:1. На старте чемпионы Азербайджана крупно проиграли на выезде английскому клубу "Манчестер Юнайтед" (0:4), потом в Баку добыли первую викторию, обыграв пражскую "Славию" (2:0), а затем у себя дома уступили одному из фаворитов немецкой бундеслиги дортмундской "Боруссии" (1:2).

После четырех туров таблицу Лиги чемпионов возглавляют "Пари Сен-Жермен" и "Реал". Ни одного зачетного балла нет у братиславского "Слована".

Встречи общего этапа ЛЧ завершатся 27 января 2027 года. Матчи плей-офф состоятся с 16 февраля по 5 мая, а финальный поединок 72-го сезона главного клубного турнира Европы 5 июня примет стадион "Метрополитано" в Мадриде. В финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" одолел в серии пенальти лондонский "Арсенал" и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Чаще других этим трофеем владел мадридский "Реал" - у него 15 побед.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" одержали четвертую победу подряд в матчах общего этапа футбол, сообщает корреспондент БЕЛТА.