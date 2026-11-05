Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 5 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:03 "Реал" снова победил, "Ливерпуль" впервые проиграл в Лиге чемпионов Спорт
00:58 Еврокомиссия признала, что Киев не выполнил большую часть антикоррупционных реформ В мире
00:29 МВД Франции мобилизует 70 тыс. полицейских для обеспечения порядка на протестах В мире
04.11.26
04.11.26 23:59 Работник предприятия в Дятловском районе получил взятку за победу в закупках. Что решил суд? Регионы
04.11.26 23:48 Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером подготовку к встрече в Абу-Даби В мире
04.11.26 23:30 В Гродненской области в ноябре проведут 14 электронных ярмарок вакансий Регионы
04.11.26 23:15 Экспресс-доставку лекарств в любой населенный пункт Беларуси запустили "Белфармация" и "Белпочта" Общество
04.11.26 23:01 Что позволяет Беларуси выступать в роли миротворца? Мнение эксперта Общество
04.11.26 22:31 Как идет внедрение оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами, рассказали эксперты Экономика
04.11.26 22:17 Богодель: операция в Алешках - одна из самых удачных гуманитарных миссий за последнее время Общество
04.11.26 22:13 Как обновляется общественный транспорт Беларуси Экономика
04.11.26 21:52 "Ангелы Ладоги": фильм о мужестве и надежде в годы ВОВ показали на "Лістападзе" Культура
04.11.26 21:27 Сборная Беларуси-U18 по хоккею победила Казахстан на старте Кубка Президентского спортивного клуба Спорт
04.11.26 21:04 СБУ заявила об увольнении двух высокопоставленных сотрудников из-за нового расследования НАБУ В мире
04.11.26 20:58 Роль женщины в укреплении мира, ОДКБ и ИИ: какой была IV Минская международная конференция по евразийской безопасности Политика
04.11.26 20:56 Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности Политика
04.11.26 20:42 Футболисты греческого "Олимпиакоса" вышли в лидеры Лиги Европы Спорт
04.11.26 20:34 ДФР: по фактам нарушений в сфере торговли будет дана правовая оценка Общество
04.11.26 20:26 Удалось развеять миф о флагоносце. Пловчиха Белявская после завоевания бронзы ЮОИ Спорт
04.11.26 20:23 Белорусы доверяют отечественному авто - директор "БЕЛДЖИ" Экономика
04.11.26 20:06 Президент Израиля начал консультации по определению кандидата в премьеры В мире
04.11.26 19:55 Как идет закладка плодоовощной продукции в стабфонды, рассказали в МАРТ Экономика
04.11.26 19:50 Партнерство Беларуси и Китая стало реальной опорой для укрепления мира - Хуэйжун Чжао Политика
04.11.26 19:31 Думать головой получается все меньше. Евродепутатов призвали не увлекаться чат-ботами в законотворчестве В мире
04.11.26 19:22 Узденский "Неманец" уступил футболистам "Сплита" в Кубке регионов Спорт
04.11.26 19:09 Эффективные практики взаимодействия с работающей молодежью рассмотрели на форуме в Палате представителей Общество
04.11.26 19:08 Торжества к юбилеям МК "Брестская крепость-герой" и Музея обороны прошли в областной филармонии Регионы
04.11.26 18:52 Санкции усугубляют цифровое неравенство и ограничивают доступ к ИИ - эксперт Общество
04.11.26 18:48 Замминистра иностранных дел Ирана отметил высокий экспертный уровень Минской конференции Политика
04.11.26 18:45 Недостаточный ассортимент, формальный подход. КГК о нарушениях при продаже отечественных товаров в торговых сетях Экономика
Все новости
Все новости

"Реал" снова победил, "Ливерпуль" впервые проиграл в Лиге чемпионов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
05 ноября 2026, 01:03

"Реал" снова победил, "Ливерпуль" впервые проиграл в Лиге чемпионов

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Реала" одержали четвертую победу подряд в матчах общего этапа футбол, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
В поединке четвертого тура самый титулованный клуб Старого Света уступал в Афинах греческому АЕКу - 0:1 и 1:2, но в конце игры благодаря голам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде сумел добыть волевую викторию со счетом 3:2. 
 
А вот английский "Ливерпуль" после трех стартовых выигрышей потерпел первое поражение, уступив в Стамбуле турецкому "Фенербахче" с результатом 2:3. По ходу игры гости дважлы вели, однако в итоге не смогли добыть хотя бы ничью. 
 
Без потерь идет победитель двух последних сезонов чемпионской Лиги французский "Пари Сен-Жермен". Свою четвертую викторию парижане одержали на выезде, разгромив испанский "Вилльяреал" с сухим счетом 6:0. 
 
Итальянский "Комо" отличился еще больше, разгромив в гостях французский "Ланс" со счетом 9:1. Хет-трик оформил Анастасиос Дувикас.
 
В норвежском Ставангере в поединке двух дебютантов ЛЧ футболисты местного "Викинга" выиграли у бакинского "Сабаха" - 4:1. На старте чемпионы Азербайджана крупно проиграли на выезде английскому клубу "Манчестер Юнайтед" (0:4), потом в Баку добыли первую викторию, обыграв пражскую "Славию" (2:0), а затем у себя дома уступили одному из фаворитов немецкой бундеслиги дортмундской "Боруссии" (1:2).
 
После четырех туров таблицу Лиги чемпионов возглавляют "Пари Сен-Жермен" и "Реал". Ни одного зачетного балла нет у братиславского "Слована". 
 
Встречи общего этапа ЛЧ завершатся 27 января 2027 года. Матчи плей-офф состоятся с 16 февраля по 5 мая, а финальный поединок 72-го сезона главного клубного турнира Европы 5 июня примет стадион "Метрополитано" в Мадриде. В финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" одолел в серии пенальти лондонский "Арсенал" и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Чаще других этим трофеем владел мадридский "Реал" - у него 15 побед.-0-
Теги
спорт футбол
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Сборная Беларуси-U18 по хоккею победила Казахстан на старте Кубка Президентского спортивного клуба
Фото из архива Футболисты греческого "Олимпиакоса" вышли в лидеры Лиги Европы
Полина Белявская Удалось развеять миф о флагоносце. Пловчиха Белявская после завоевания бронзы ЮОИ
Фото из архива Узденский "Неманец" уступил футболистам "Сплита" в Кубке регионов
Полина Белявская Пловчиха Белявская принесла Беларуси первую медаль юношеских Олимпийских игр-2026
Фото из архива Более сорока комплектов наград будут разыграны на ЧБ по плаванию на короткой воде
  • Главная
  • "Реал" снова победил, "Ливерпуль" впервые проиграл в Лиге чемпионов
    • Главное
    Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
    Личный вклад в общий результат. В Минске вручили государственные награды
    Роль женщины в укреплении мира, ОДКБ и ИИ: какой была IV Минская международная конференция по евразийской безопасности
    Как идет закладка плодоовощной продукции в стабфонды, рассказали в МАРТ
    Топ-новости
    Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности
    Беларусь и Бахрейн договорились активизировать межмидовское взаимодействие
    Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра - Нацбанк
    Как идет внедрение оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами, рассказали эксперты
    Что позволяет Беларуси выступать в роли миротворца? Мнение эксперта
    На южной границе Беларуси открыли обновленные заставы 
    Внушают осторожный оптимизм. Эксперт о словах Лукашенко про скорое завершение конфликта в Украине
    Пловчиха Белявская принесла Беларуси первую медаль юношеских Олимпийских игр-2026
    Эффективные практики взаимодействия с работающей молодежью рассмотрели на форуме в Палате представителей
    МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях
    В Гродненском районе открыли новый МТК на 1,2 тыс. голов КРС
    В Минске представили новый автомобиль-гибрид белорусского производства
    Организации вправе до 31 декабря представить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
    "Белавиа" за 10 месяцев перевезла 2 млн пассажиров
    "Очень масштабно, величественно!" Участники акции "Единство поколений: маршрут памяти" о Витебске 
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.