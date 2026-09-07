Спорт
07 сентября 2026, 01:05
Раубичи приняли чемпионат Беларуси по дрифтингу
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал чемпионата Беларуси по дрифтингу 2026 прошел 6 сентября в РЦОП "Раубичи". Биатлонный стадион был специально превращен в трассу для автогонок.-0-Фото Рамиля Насибулина
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