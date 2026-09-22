22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" пройдут чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в соревнованиях на лыжероллерах примут лидеры национальной команды и перспективные юниоры. Церемония открытия турнира начнется 23 сентября в 9.45, спустя полчаса стартует первый вид программы - мужской спринт на 10 км. В этот же день сильнейших в данной дисциплине определят девушки (12.00).
24 сентября в "Раубичах" состоятся две гонки с массовым стартом (10.15 - мужская, 11.55 - женская). Всего на чемпионате и первенстве страны по летнему биатлону будут разыграны восемь комплектов наград. Вход на трибуны свободный, прямые трансляции доступны на YouTube-канале Белорусской федерации биатлона.-0-
Спорт
22 сентября 2026, 13:59
"Раубичи" примут чемпионат страны по летнему биатлону 23-24 сентября
Фото БФБ
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