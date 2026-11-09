Рапирист Маслов вошел в восьмерку на юношеских Олимпийских играх 

На групповом этапе турнира по фехтованию на рапирах Маслов одержал победы над сверстниками из Мали, Великобритании, Литвы и Катара, а также уступил представителям Японии и Чехии. Денис вышел в плей-офф с пятым посевом, в 1/8 финала он со счетом 15:5 был сильнее алжирца Зияда Бенабеда, но в четвертьфинале уступил британцу Мохаммеду Бельбуабу (7:15).
11 ноября за медаль IV летних юношеских Олимпийских игр поборется тхэквондист Богдан Алиев, а 12 ноября на турнире выступит представитель брейк-данса Георгий Соловей. Всего мультиспортивный форум для атлетов в возрасте до 18 лет собрал в Сенегале более 2600 юношей и девушек из 204 стран.-0-
Фото Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА