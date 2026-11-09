Рапирист Маслов вошел в восьмерку на юношеских Олимпийских играх 

11 ноября за медаль IV летних юношеских Олимпийских игр поборется тхэквондист Богдан Алиев, а 12 ноября на турнире выступит представитель брейк-данса Георгий Соловей. Всего мультиспортивный форум для атлетов в возрасте до 18 лет собрал в Сенегале более 2600 юношей и девушек из 204 стран.-0-





Фото Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фехтовальщик Денис Маслов не сумел пробиться в полуфинал на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале, сообщает корреспондент БЕЛТА.На групповом этапе турнира по фехтованию на рапирах Маслов одержал победы над сверстниками из Мали, Великобритании, Литвы и Катара, а также уступил представителям Японии и Чехии. Денис вышел в плей-офф с пятым посевом, в 1/8 финала он со счетом 15:5 был сильнее алжирца Зияда Бенабеда, но в четвертьфинале уступил британцу Мохаммеду Бельбуабу (7:15).На данный момент в активе белорусской делегации две бронзовые медали ЮОИ-2026. Пловец Максим Машлякевич замкнул тройку на полтиннике брассом, а Полина Белявская взяла бронзу на 50-метровке вольным стилем. Дзюдоистка Александра Князева стала седьмой в категории до 44 кг, а Глеб Акуневич занял итоговую девятую строчку в стрельбе из лука.