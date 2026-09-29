"> "Рад забросить при родных трибунах". Форвард "Динамо" Чухраев о первой шайбе в КХЛ

завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев. По ходу игры "зубры" громили соперника 5:0, но едва не упустили преимущество в концовке.
"После второго периода мы даже предположить не могли, что все так сложится в третьем. В хоккее надо играть до конца. Пропустили, на мой взгляд, три идентичные шайбы. Тренеры нам все расскажут, сделаем выводы. Самое главное, что выиграли, - отметил Галиев. - Спасибо болельщикам за поддержку, мы по ним соскучились. Думаю, это хорошее начало домашней серии".
Пятую шайбу "Динамо" в матче забросил 20-летний нападающий Арсений Чухраев, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ за восемь проведенных в сезоне игр.
"Почувствовал большое облегчение - наконец-то забил. Все получилось интуитивно. Момент развивался очень быстро и решение нужно было принять за долю секунды. Изначально хотел бросить немного в другое место, но получилось, как получилось. Повезло, что шайба зашла. Особенно рад, что сделал это при родных трибунах. Все ребята поздравили. У нас очень дружный коллектив, все рады друг за друга", - сказал Чухраев.
Победа в поединке против "Лады" стала для столичного клуба пятисотой за все время выступления в КХЛ. Следующий поединок "Динамо" проведет 1 октября дома против московского ЦСКА.-0-
Фото Сергея Шелега и Дениса Костюченко