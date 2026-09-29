"> "Рад забросить при родных трибунах". Форвард "Динамо" Чухраев о первой шайбе в КХЛ

"После второго периода мы даже предположить не могли, что все так сложится в третьем. В хоккее надо играть до конца. Пропустили, на мой взгляд, три идентичные шайбы. Тренеры нам все расскажут, сделаем выводы. Самое главное, что выиграли, - отметил Галиев. - Спасибо болельщикам за поддержку, мы по ним соскучились. Думаю, это хорошее начало домашней серии".