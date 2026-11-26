26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин отметил правильную реакцию подопечных на камбэк "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По ходу поединка в Уфе минчане упустили отрыв в две шайбы, оказались в положении отстающих и спаслись за три минуты до конца третьего периода. Победу "зубрам" в овертайме (4:3) принес Алекс Лимож, в основное время забрасывали Станислав Галиев, Тай Смит и Крис Тирни. Сэм Энас и Ксавье Уэлле отдали по две голевые передачи, а голкипер Евгений Прохоров одержал первую в карьере победу в КХЛ.
"Наш длинный выезд был разбит на две части, приятно закончить его на победной ноте. Игра получилась немного "валидольной". Мы хорошо начали, но позволили сопернику вернуться. Молодцы, что продолжали играть, верили в себя и нашли путь к успеху, - сказал Брылин. - Выезд в целом оцениваю положительно. Говорил ребятам, что будет тяжело. Но в последнее время, как мне кажется, мы нащупали свою игру. Дальше немного отдохнем, а потом будем серьезно готовиться к большой домашней серии. Мы должны быть в хорошей форме".
Из шести подряд встреч на выезде минчане выиграли четыре. С 33 очками столичный клуб занимает седьмое место в Западной конференции. Далее "Динамо" ожидают подряд девять матчей в "Минск-Арене", серия стартует 2 декабря с игры против "Адмирала" из Владивостока.-0-
Спорт
26 ноября 2026, 21:29
"Приятно закончить выезд на победной ноте". Брылин о матче в Уфе
Сергей Брылин. Фото из архива
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