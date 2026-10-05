Президент НОК в Азербайджане: сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными ведомствами

Белорусская делегация выразила признательность азербайджанской стороне за неизменно доброе отношение и поддержку на международных спортивных мероприятиях.-0-

Фото НОК Беларуси Фото НОК Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко в Баку провел рабочие встречи с руководителями спортивной отрасли Азербайджана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.Рабочую программу белорусской делегации 5 октября открыла встреча в НОК Азербайджана с вице-президентом комитета Чингизом Гусейнзаде и генеральным секретарем Азером Алиевым. Виктор Лукашенко отметил, что Азербайджан проводит большое количество турниров самого высокого уровня, успешно справляясь с организацией соревнований и задавая высокую планку качества для всей спортивной общественности.Стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия между национальными олимпийскими комитетами и выразили уверенность, что совместные усилия послужат развитию спорта и укреплению дружбы между двумя странами.Также во время визита в Баку глава НОК Беларуси встретился с министром молодежи и спорта Азербайджана, руководителем Европейской федерации гимнастики Фаридом Гаибовым. Они обсудили международную повестку, текущую ситуацию в гимнастических видах спорта и пути решения проблемных вопросов."Для нас большая честь быть гостями в Азербайджане - стране, где к спорту относятся с особым вниманием и уважением, - сказал Виктор Лукашенко. - Мы высоко ценим наше сотрудничество и рассчитываем на его дальнейшее укрепление. Уверен, что у наших стран много общего в подходах к развитию спорта, воспитанию молодежи и продвижению олимпийских ценностей. Именно сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными организациями и ведомствами".