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Президент ФИФА поздравил белорусов с успехом на юношеском ЧМ в Азербайджане

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
31 октября 2026, 11:37

Президент ФИФА поздравил белорусов с успехом на юношеском ЧМ в Азербайджане

Фото sport5.by
Фото sport5.by
Фото sport5.by
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил белорусских юношей с успешным выступлением на первом чемпионате мира и фестивале в Азербайджане, сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".
 
Джанни Инфантино вручил белорусам награды за победу в дивизионе С планетарного форума и пожелал успехов в будущих футбольных баталиях. Юношеская сборная Беларуси (U-15) за шесть игровых дней провела 10 поединков, одержав 8 побед, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. В решающем поединке за первое место белорусы выиграли у сверстников из Туниса с сухим счетом 3:0. Подопечные Дмитрия Петровского забили 54 гола, пропустив всего 6 мячей. Лучшим бомбардиром в составе белорусской команды стал Арсений Аплевич, который 18 раз поражал ворота соперников.
 
В главном финале футболисты Испании победили команду Чехии с результатом 3:0. В решающем поединке лиги В сборная Замбии обыграла португальцев со счетом 5:2.
 
Основная часть матчей прошла на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, а решающие поединки за итоговые места состоялись на арене спорткомплекса Crystal Hall в Баку.
 
Всего в планетарном форуме приняли участие 189 команд со всей планеты, которые провели почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-
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