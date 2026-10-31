Президент ФИФА поздравил белорусов с успехом на юношеском ЧМ в Азербайджане

Джанни Инфантино вручил белорусам награды за победу в дивизионе С планетарного форума и пожелал успехов в будущих футбольных баталиях. Юношеская сборная Беларуси (U-15) за шесть игровых дней провела 10 поединков, одержав 8 побед, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. В решающем поединке за первое место белорусы выиграли у сверстников из Туниса с сухим счетом 3:0. Подопечные Дмитрия Петровского забили 54 гола, пропустив всего 6 мячей. Лучшим бомбардиром в составе белорусской команды стал Арсений Аплевич, который 18 раз поражал ворота соперников.

В главном финале футболисты Испании победили команду Чехии с результатом 3:0. В решающем поединке лиги В сборная Замбии обыграла португальцев со счетом 5:2.

Основная часть матчей прошла на новом комплексе футбольных полей в поселке Говсан, а решающие поединки за итоговые места состоялись на арене спорткомплекса Crystal Hall в Баку.

Всего в планетарном форуме приняли участие 189 команд со всей планеты, которые провели почти тысячу поединков. Все расходы по проведению масштабного форума - авиаперелеты, проживание, питание, медобеспечение, судейство - взяла на себя Международная федерация футбола.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил белорусских юношей с успешным выступлением на первом чемпионате мира и фестивале в Азербайджане, сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".