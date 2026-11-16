16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Норвегии ограничили въезд в страну белорусским и российским спортсменам с 16 ноября. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.
"Правительство не желает содействовать въезду российских и белорусских профессиональных спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях. Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов", - говорится в публикации.
Уточняется, что решение распространяется в том числе на выступающих под нейтральным флагом спортсменов, а также на сопровождающий персонал. Постановление вступает в силу немедленно, указывается в тексте.-0-
Спорт
16 ноября 2026, 21:58
Правительство Норвегии ограничило въезд в страну для белорусских и российских спортсменов
Фото Pexels
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