16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Норвегии ограничили въезд в страну белорусским и российским спортсменам с 16 ноября. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.



"Правительство не желает содействовать въезду российских и белорусских профессиональных спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях. Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов", - говорится в публикации.



Уточняется, что решение распространяется в том числе на выступающих под нейтральным флагом спортсменов, а также на сопровождающий персонал. Постановление вступает в силу немедленно, указывается в тексте.-0-