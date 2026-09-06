"Последний рывок - и ты добежал". Минский полумарафон-2026 глазами его участников

Сегодня центр Минска было трудно узнать. Вместо привычного автомобильного потока - плотная вереница бегунов, вместо обычного городского шума - музыка, аплодисменты и голоса волонтеров. На улицах разминались спортсмены, их друзья и семьи делали фотографии перед стартом, а болельщики занимали места вдоль трассы.Главные проспекты города стали беговой трассой. Участники преодолевали километры, пробегая мимо знаковых достопримечательностей. Для одних было важнее время на финише, для других - само ощущение движения, атмосфера праздника и возможность проверить собственные силы.Погода временами добавляла дистанции сложности, однако настроение участников не испортила. На трассе продолжали звучать музыка и слова поддержки, волонтеры помогали бегунам, а финишная зона встречала каждого бурным всплеском эмоций.Одним из тех, кто впервые решился на полумарафонскую дистанцию, стал студент столичного вуза Арсений. Вместе с товарищами он бежал за свой университет. "Мы очень старались, чтобы показать хороший результат для своего университета. Каждый километр для нас был испытанием", - рассказал участник.Первые 10 км дались молодым людям сравнительно легко. После 15-го стало заметно тяжелее, а последние километры пришлось преодолевать уже на морально-волевых. "Самый последний километр был отягощающим, но ты уже понимаешь, что остался вот этот последний километр, заветная черта уже очень близко. И понимаешь: все, последний рывок - и ты завершил", - поделился Арсений.Для него этот забег стал личным вызовом - раньше такую дистанцию он никогда не преодолевал. "Я хотел для себя пробежать, потому что никогда не бегал такие дистанции. Конечно, через боль, через какие-то мысли сойти с дистанции, но я добежал до конца. Я очень рад, что получилось", - признался молодой человек.После финиша усталость быстро уступила место хорошему настроению. А одним из самых приятных моментов стали… бананы на финише. "Бананы на финише были просто прекрасны", - с улыбкой сказал Арсений.На дистанции 10 км одним из участников был Руслан. Для него Минский полумарафон стал не первым серьезным стартом - сейчас спортсмен готовится к "Языльской десятке" в Старых Дорогах, куда съезжаются сильные бегуны, чтобы закрыть сезон. В Минске Руслан решил начать быстро, но вскоре понял, что лучше немного изменить тактику. "Я начал быстро, подумал: сделаю легкий темп на пульсе 150-160. Но ножка была тяжелой из-за этой подготовительной недели", - рассказал он.В итоге спортсмен сбросил темп и решил не гнаться за секундомером: "По итогу скинул темп и кайфанул - просто с людьми".По его словам, сегодня бег все больше объединяет людей разных возрастов, и дело уже не только в моде на здоровый образ жизни. Руслан уверен: бег требует серьезной физической подготовки, а потому не стоит воспринимать его как легкое увлечение. "Бег - это иметь сильное тело. Для бега нужно быть не только выносливым, но и крепким. Потому что травму получить очень легко", - подчеркнул спортсмен.Минский полумарафон он рекомендует попробовать каждому, кто хотя бы немного интересуется бегом. "Если вы хоть чуть-чуть имеете желание - почувствуйте этот вайб", - призвал Руслан.А почувствовать атмосферу полумарафона, по его словам, можно было еще по дороге к старту. "Ехал в метро, и мне было приятно смотреть на подтянутых и стройных людей. Самая лучшая реклама спорта - это ваше здоровое тело", - сказал молодой человек.Для некоторых участников Минский полумарафон начал становиться традицией - Ася и Никита приезжают из Москвы второй год подряд. Они специально планируют поездку в белорусскую столицу под дату забега. "Отличная организация. Очень приятная атмосфера, куча развлечений, поддержки, музыкальные ансамбли", - рассказали участники.По их словам, именно атмосфера заставляет возвращаться в Минск снова. Нравится гостям и сам город. "Очень-очень милые, добрые люди", - поделились Ася и Никита.Еще одна семейная история у Виктории и Никиты, приехавших из Подмосковья. Для девушки бег пока остается относительно новым увлечением, а ее муж уже имеет опыт участия в марафонах. Минскую трассу Никита назвал интересной, но непростой. "Постоянно затяжные подъемы, затяжные спуски. Она интересная зато", - отметил бегун. Организацией он остался доволен: все прошло быстро и удобно, без больших очередей.На трассе можно было увидеть семьи и с детьми. Например, Юлия приехала из Бреста вместе с мужем и сыном Платоном. Мальчик занимается греблей, а для мамы спорт - скорее, любительское увлечение. Вместе они вышли на дистанцию, чтобы провести день активно. "С сыном вместе бегали. Показываем пример", - с улыбкой рассказала Юлия.Для кого-то сегодняшний старт стал возможностью попробовать сразу несколько дистанций. Олег, например, выбрал 10 и 5 км. От более длинной дистанции он отказался не из-за сложности, а потому, что она показалась ему однообразной. Другие участники обращали внимание на особенности трассы. На отдельных участках широкие проспекты сменялись более узкими улицами, где поток бегунов становился плотнее. Кто-то продолжал держать темп, кто-то переходил на шаг, чтобы восстановить дыхание, а затем снова ускорялся. Но в этом и заключалась особенность массового старта: рядом бежали профессионально подготовленные спортсмены, любители, дети, семьи и те, кто впервые решил проверить себя.Для 11-летней Лизы и 12-летней Ионы участие в забеге стало настоящим испытанием. Девочки занимаются легкой атлетикой около года и признаются, что бежать было тяжело. Но после финиша усталость явно уступила место положительным эмоциям.Для Джанет из Фаниполя это уже второй Минский полумарафон. В прошлом году она бежала 10 км, в этом выбрала дистанцию 5 км и установила личный рекорд. "Пробежала очень хорошо, довольна и трассой, и погодой, несмотря на то, что обещали какие-то неудобства в плане погоды. Все сложилось очень здорово. Сделала личник - 19:40", - рассказала участница.Отдельно она отметила работу волонтеров. "Волонтеры молодцы, все подсказывают. Все очень хорошо, удобно организовано, понятно. Ну и атмосфера классная", - сказала Джанет.К середине дня финишная зона продолжала принимать новых участников. Кто-то пересекал черту практически бегом, кто-то переходил на шаг за несколько метров до нее, а кто-то, увидев финиш, находил силы на последний рывок. После пересечения заветной линии - медаль, вода, угощения и фотографии. И главное - ощущение, что дистанция, которая еще утром казалась серьезным испытанием, позади.Сегодня Минский полумарафон стал для каждого своим. Разными были цели, дистанции и темп. Но настроение у финишной черты объединяло всех. Погода могла добавить бегунам испытаний, но не смогла помешать ни результатам, ни главному - атмосфере большого спортивного праздника.Минск в этот день действительно бежал. И, кажется, главное достижение каждого участника - не цифра на секундомере, а тот самый момент, когда после километров усталости он пересекает финишную черту и понимает: "Я добежал, у меня получилось!"-0-Фото Сергея Шелега, Ярослава Зарецкого, Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА