Португальцы победно стартовали в Лиге наций УЕФА

В первом туре группы А4 действующие победители Лиги наций одолели в Лиссабоне команду Уэльса с минимальным перевесом в счете - 1:0. В северном дерби в Осло сборная Норвегии переиграла датчан - 3:2.

В квартете А2 сборная Нидерландов в Амстердаме разошлась миром с немцами - 1:1. В Белграде сербы неожиданно проиграли грекам - 1:2.

Сборная Беларуси выступит в третьем по рангу дивизионе - лиге C. Свой стартовый поединок нового сезона в группе C1 подопечные Виктора Ганчаренко проведут 26 сентября в Тиране против албанцев. В другом матче этого квартета футболисты Сан-Марино примут на своем поле финнов.

На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C будет по четыре квартета, а в лиге D сформированы две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.

Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов - A, B, C - будет сформировано по три группы из шести команд.

Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Португалии победно стартовали в новом сезоне Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.