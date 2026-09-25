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Португальцы победно стартовали в Лиге наций УЕФА

Опубликовано:

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Спорт
25 сентября 2026, 00:04

Португальцы победно стартовали в Лиге наций УЕФА

Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Португалии победно стартовали в новом сезоне Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА. 
 
В первом туре группы А4 действующие победители Лиги наций одолели в Лиссабоне команду Уэльса с минимальным перевесом в счете - 1:0. В северном дерби в Осло сборная Норвегии переиграла датчан - 3:2.
 
В квартете А2 сборная Нидерландов в Амстердаме разошлась миром с немцами - 1:1. В Белграде сербы неожиданно проиграли грекам - 1:2.
 
Сборная Беларуси выступит в третьем по рангу дивизионе - лиге C. Свой стартовый поединок нового сезона в группе C1 подопечные Виктора Ганчаренко проведут 26 сентября в Тиране против албанцев. В другом матче этого квартета футболисты Сан-Марино примут на своем поле финнов.
 
На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C будет по четыре квартета, а в лиге D сформированы две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.
 
Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов - A, B, C - будет сформировано по три группы из шести команд.
 
Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-
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