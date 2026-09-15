Португальский "Спортинг" будет первым соперником "Столицы" в Лиге чемпионов по мини-футболу

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен календарь игр "Столицы" в основном раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В хорватском Омише 28 октября в стартовом поединке группы 3 чемпионов Беларуси ждет встреча с действующим победителем ЛЧ португальским "Спортингом" из Лиссабона. Во втором туре 29 октября подопечные Александра Чибисова сыграют с хозяином турнира хорватским клубом "Олмиссум", а завершат состязания матчем с французским "Этуалем" 31 октября. В 1/8 финала выйдут три лучшие команды из этого квартета.



Составы остальных квартетов пути А:



1 - "Барселона" (Испания), "Семей" (Казахстан), "Лученец" (Словакия), "Минерва" (Швейцария);



2 - "Кайрат" (Алматы, Казахстан), "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Бейтар" (Латвия);



4 - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Эль-Посо" (Испания), "Хит" (Киев, Украина), "Рурмонд" (Нидерланды).



Из этих групп в 1/8 финала выйдут по три лучшие команды. Встречи перового раунда плей-офф пройдут 23 ноября и 4 декабря 2026 года, а четвертьфинальные поединки состоятся 8 и 19 февраля, а "Финал четырех" пройдет в начале мая 2027 года.



В решающем поединке прошлого сезона "Спортинг" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Пальму".-0-