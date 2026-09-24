Помощь в подготовке тренировочных программ. Ирина Малеваная о роли ИИ в спорте

Семинар "Тренируйся с умом. Курс на спортивную грамотность" прошел в НОК Беларуси. Участниками мероприятия стали белорусские спортсмены, тренеры, врачи и студенты. О современных тенденциях в подготовке атлетов рассказали ведущие эксперты РНПЦ спорта, Академии наук и Научно-практического центра "ЛОТИОС".
"Мы постарались составить насыщенную и интересную программу, чтобы познакомить спортсменов с новинками в области спортивной науки и медицины. Рассмотрели вопросы саморегуляции атлетов, их стрессоустойчивости и ориентации в фармакологическом сообществе. Также вместе с участниками мы делали нейрогимнастику и тестировали техники засыпания", - сказала Ирина Малеваная.
В подготовке семинара был задействован искусственный интеллект. "Нейросети помогли нам сгенерировать ряд разминочных модулей для тренировки спортсменами скорости реакции и проверки стрессоустойчивости. В интенсивно меняющемся мире нужно не бояться работать с ИИ", - отметила она.
Организаторами семинара "Тренируйся с умом. Курс на спортивную грамотность" выступили Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта, Республиканский научно-практический центр спорта и Белорусская ассоциация спортивной медицины.-0-
Фото Дениса Костюченко