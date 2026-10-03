3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин похвалил подопечных за активность и самоотдачу в домашнем матче против действующего чемпиона КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Важная победа против очень сильного соперника. Главный посыл тренерского штаба игрокам - быть активными с самой первой минуты. И сегодня в плане энергии, самоотдачи и жажды борьбы это была самая показательная игра сезона. Ребята выложились на полную, ловили на себя шайбу, выигрывали борьбу. Для того чтобы иметь шансы против лучших команд лиги, нужно играть так каждый матч. Понимаю, что это тяжело, но нужно находить в себе силы настраиваться на такие встречи. Без такого подхода побеждать лидеров почти невозможно", - отметил Брылин.
Столичный клуб одержал две победы в трех матчах домашней серии и поднялся на седьмое место Западной конференции. Следующий поединок на родном льду "зубры" проведут 5 октября - встреча с нижегородским "Торпедо" стартует в 19.10.-0-Фото Сергея Шелега, Дениса Костюченко
Спорт
03 октября 2026, 21:57
"Показательная игра, выложились на полную". Главный тренер минского "Динамо" после победы над чемпионом КХЛ
Сергей Брылин
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Арт-объект во Дворце Независимости дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины
Карьера и молодежные инициативы. Как молодому руководителю удается совмещать работу и общественную деятельность
Добро пожаловать в Бхарат - страну, сочетающую многовековые традиции и бурное экономическое развитие
С нами интереснее