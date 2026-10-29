Под национальным флагом. Семь белорусов выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале

Всего участие в IV юношеских Олимпийских играх в Дакаре примут более 2600 спортсменов из 204 стран, которые разыграют 153 комплекта медалей в 25 видах спорта.-0- Всего участие в IV юношеских Олимпийских играх в Дакаре примут более 2600 спортсменов из 204 стран, которые разыграют 153 комплекта медалей в 25 видах спорта.-0-





Фото НОК Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сенегала Дакаре с 31 октября по 13 ноября пройдут IV юношеские Олимпийские игры с участием белорусских спортсменов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.Нашу страну в Африке представят семь спортсменов в шести видах спорта. Впервые за долгое время белорусские атлеты выступят на соревнованиях МОК с национальной символикой.Состав команды:- Александра Князева;- Полина Белявская, Максим Машлякевич;- Глеб Акуневич;- Богдан Алиев;- Денис Маслов;- Георгий Соловей.