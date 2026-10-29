Под национальным флагом. Семь белорусов выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале

Нашу страну в Африке представят семь спортсменов в шести видах спорта. Впервые за долгое время белорусские атлеты выступят на соревнованиях МОК с национальной символикой.
Состав команды:
Дзюдо - Александра Князева;
Плавание - Полина Белявская, Максим Машлякевич;
Тхэквондо - Богдан Алиев;
Фехтование - Денис Маслов;
Брейк-данс - Георгий Соловей.
Всего участие в IV юношеских Олимпийских играх в Дакаре примут более 2600 спортсменов из 204 стран, которые разыграют 153 комплекта медалей в 25 видах спорта.-0-
Фото НОК Беларуси