Под аккомпанемент дождя. У стадиона "Динамо" стартовал Минский полумарафон 

Регистрацию на мероприятие прошли 30 тыс. человек из 40 стран. Программу 11-го по счету Минского полумарафона под моросящим дождем открыл забег на 10 км, следом на старт выйдут участники на самой престижной дистанции - 21,097 км.

Далее 6 сентября состоятся забеги на 5 и 3 км, а также семейные забеги на полтора километра. Маршруты проложены по центру города мимо столичных достопримечательностей, финишировать бегуны будут на дорожке стадиона "Динамо".

Соревнования на полумарафонской дистанции обещают стать самыми конкурентными за несколько лет - впервые после пандемии коронавируса соперничать с сильнейшими белорусскими стайерами будут титулованные спортсмены из стран Африки.-0-

Фото Сергея Шелега, Ярослава Зарецкого

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Кирова у Национального олимпийского стадиона "Динамо" стартовало самое масштабное беговое событие страны - Минский полумарафон-2026, сообщает корреспондент БЕЛТА.