Победители Кубка Беларуси по фехтованию определились в Минске 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта завершился открытый Кубок Беларуси по фехтованию, участники которого разыграли шесть комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В заключительный день турнира лучших определили представители фехтования на саблях. Золото среди мужчин завоевал победитель Кубка сильнейших спортсменов Степан Коваль, который в финале одолел Константина Гаврусика. У девушек успех праздновала Екатерина Рогачевская, в решающем бою минчанка была сильнее россиянки Веры Ширяевой.



Ранее победы на Кубке Беларуси одержали рапиристы Егор Рябцев и Дарья Власова, которая также стала второй в фехтовании на шпагах. Первые места среди шпажистов заняли Марк Семоненко и Александра Цурская, серебряные медали взяли Тимофей Еременко, Виктория Яскевич (рапира) и Алексей Рекиш (шпага).-0-