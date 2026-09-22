22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце спорта завершился открытый Кубок Беларуси по фехтованию, участники которого разыграли шесть комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день турнира лучших определили представители фехтования на саблях. Золото среди мужчин завоевал победитель Кубка сильнейших спортсменов Степан Коваль, который в финале одолел Константина Гаврусика. У девушек успех праздновала Екатерина Рогачевская, в решающем бою минчанка была сильнее россиянки Веры Ширяевой.
Ранее победы на Кубке Беларуси одержали рапиристы Егор Рябцев и Дарья Власова, которая также стала второй в фехтовании на шпагах. Первые места среди шпажистов заняли Марк Семоненко и Александра Цурская, серебряные медали взяли Тимофей Еременко, Виктория Яскевич (рапира) и Алексей Рекиш (шпага).-0-
Спорт
22 сентября 2026, 18:47
Победители Кубка Беларуси по фехтованию определились в Минске
Фото Минспорта
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