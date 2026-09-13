Победители чемпионата страны по пулевой стрельбе определились в Минске





Двукратными чемпионами страны в стрельбе из винтовки стали Илья Чергейко и Елизавета Гавриленко, два золота в стрельбе из пистолета взяла Зоя Дасько. Также победы в личных финалах одержали Владимир Чернов, Александр Качевский, Владислава Пронько (винтовка), Владислав Демеш, Алина Нестерович, Владимир Шолохов, Илья Дасько и Иван Казак (пистолет).





В стрельбе из винтовки среди смешанных пар первое место заняли Дарья Чуприс и Арсений Ливанцов, у стрелков из пистолета микст выиграли Александра Петрова и Владислав Демеш. Всего участие в национальном первенстве приняли более 150 спортсменов, которые разыграли 16 комплектов наград.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ССК имени Тимошенко стали известны все победители чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе 2026 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по стрелковым видам спорта.