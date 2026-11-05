Пловцы Мамекин и Кейко поделили золото чемпионата Беларуси на 200-метровке на спине





Национальное первенство 2026 года стало рекордным по количеству участников, соревнования собрали более 500 пловцов из Беларуси, России, Сербии, Азербайджана, Армении и Казахстана. Спортсмены имеют возможность выполнить отборочные нормативы на декабрьский чемпионат мира в Китае - Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) классифицировала турнир в Минске как квалификационный.





В первый день состоялись 11 финалов, победы 5 ноября одержали наши Григорий Пекарский (50 м вольным стилем), Алина Змушко (50 м брассом), Алексей Рылько, Анастасия Шкурдай (оба - 200 м комплексом), Анастасия Кулешова (200 м баттерфляем) и Ксения Мастович (1500 м вольным стилем). Егор Кейко и Владимир Мамекин разделили первое место на дистанции 200 м на спине, показав одинаковый результат 1 мин. 54,24 сек.





В мужской и женской эстафетах 4х100 м кролем, а также в комбинированной микст-эстафете победили квартеты из Минска. На 400-метровке у мужчин лучшим оказался Балабек Галымжан из Казахстана, также призерами стартового дня стали представители России и Азербайджана. 6 ноября будут разыграны 12 комплектов наград. Турнир продлится по 8 ноября.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском бассейне международного стандарта стартовал открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде с участием спортсменов из шести стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.