Пловец Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом на юношеской Олимпиаде

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Максим Машлякевич вошел в пятерку лучших в своем первом финале на проходящих в Сенегале IV летних юношеских Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.3 ноября белорус соревновался на дистанции 100 м брассом. Утром на предварительной стадии Машлякевич показал 4-й результат среди 29 парней. В вечернем финале Максим шел вторым после первого полтинника, но в итоге финишировал пятым, уступив бронзовому призеру из Литвы 1,20 сек. Две верхние строчки заняли юные пловцы из Китая и Японии.Днем ранее наша Полина Белявская стала шестой на стометровке вольным стилем. Завтра Полина выступит на полтиннике кролем, соревнования в бассейне завершатся 6 ноября.Всего участие в IV летних юношеских Олимпийских играх принимают более 2600 юношей и девушек из 204 стран. В состав белорусской делегации вошли семь спортсменов, также наши ребята будут представлены в стрельбе из лука, фехтовании, тхэквондо и брейк-дансе. Мультиспортивный форум для атлетов в возрасте до 18 лет продлится по 13 ноября.-0-Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА