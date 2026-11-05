Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Машлякевич стал призером соревнований по плаванию на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Наш пловец завоевал бронзу на дистанции 50 м брассом. Утром Машлякевич выиграл свой отборочный заплыв, результат белоруса оказался лучшим на предварительной стадии среди 34 парней. В вечернем финале Максим занял третье место, показав время 28,46 сек. На четыре сотые секунды белоруса опередил японец Иори Миядзаки, золото - у Се Иченя из Китая (28,13).

Ранее в Дакаре Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом. Накануне бронзу на полтиннике вольным стилем завоевала Полина Белявская. Оба наших пловца завершили выступления на ЮОИ, равно как и дзюдоистка Александра Князева. 6 ноября на турнире в Сенегале стартует лучник Глеб Акуневич. Ранее в Дакаре Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом. Накануне бронзу на полтиннике вольным стилем завоевала Полина Белявская. Оба наших пловца завершили выступления на ЮОИ, равно как и дзюдоистка Александра Князева. 6 ноября на турнире в Сенегале стартует лучник Глеб Акуневич.





В последующие дни наши спортсмены будут представлены в фехтовании, тхэквондо и брейк-дансе. Всего участие в IV летних юношеских Олимпийских играх принимают более 2600 ребят из 204 стран. Мультиспортивный форум для атлетов в возрасте до 18 лет продлится по 13 ноября.-0-





Фото Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА