Пловчиха Янушкевич выиграла 50-метровку на спине на чемпионате Европы среди глухих





В финале на полтиннике на спине наши девушки заняли две верхние строчки: золото с результатом 31,21 сек. завоевала Дарья Янушкевич, серебро - у Анны Лашкевич (31,43). Также Дарья замкнула топ-5 на дистанции 200 м комплексным плаванием.





В шаге от подиума на 50-метровке вольным стилем остановилась белоруска Александра Агейчик, вслед за ней финишировала соотечественница Анастасия Филипчик. Кроме того, Александр Велигорский был восьмым на сотне кролем, а наш мужской квартет стал пятым в эстафете 4х200 м.





За два дня до окончания континентального форума на счету белорусских пловцов десять наград (2 золотые, 3 серебряные, 5 бронзовых). 30 октября во Фрайбурге будут разыграны семь комплектов медалей.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали две медали в пятый день чемпионата Европы по плаванию среди атлетов с нарушениями слуха в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.