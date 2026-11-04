Пловчиха Белявская принесла Беларуси первую медаль юношеских Олимпийских игр-2026

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Полина Белявская завоевала бронзу IV летних юношеских Олимпийских игр в столице Сенегала Дакаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая белорусская медаль ЮОИ-2026 была добыта на дистанции 50 метров вольным стилем. Предварительную стадию Белявская преодолела с третьим результатом среди 68 девушек, в финале наша спортсменка проплыла бассейн за 25,97 сек. и также финишировала третьей. Победу одержала хорватка Ана Бобанович (25,45), серебро у Алиссы Лоусон из Новой Зеландии (25,74).
Полина оставила позади сверстниц из Вьетнама, Китайского Тайбэя, Турции, Греции и Молдовы. Ранее на турнире в Дакаре белоруска была шестой на дистанции вдвое длиннее. 5 ноября на полтиннике брассом выступит наш Максим Машлякевич, соревнования по плаванию завершатся в столице Сенегала в пятницу.
Всего участие в IV летних юношеских Олимпийских играх принимают более 2600 юношей и девушек из 204 стран. В состав белорусской делегации вошли семь спортсменов, также наши ребята будут представлены в стрельбе из лука, фехтовании, тхэквондо и брейк-дансе. Мультиспортивный форум для атлетов в возрасте до 18 лет продлится по 13 ноября.-0-
Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА