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Пляжницы Тишкова и Секретова завоевали серебро домашнего Кубка Победы 

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Спорт
12 сентября 2026, 20:36

Пляжницы Тишкова и Секретова завоевали серебро домашнего Кубка Победы 

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Надежда Тишкова и Виктория Секретова стали серебряными призерами Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале наши спортсменки встретились с действующими обладательницами трофея Марией Егоровой и Марией Лазуренко из калининградского "Локомотива". В середине стартовой партии белоруски имели минимальный перевес, но проиграли в концовке - 19:21. В начале второго сета хозяйки отпустили соперниц в отрыв и нагнать уже не смогли - 7:21 и итоговые 0:2.
Серебро Надежды и Виктории стало первой медалью белорусских пляжников за два года проведения турнира в Минске. На групповом этапе Тишкова и Секретова выиграли два матча у пар из Санкт-Петербурга, а в плей-офф выбили два московских дуэта. Летом 2026 года девушки из жлобинской "Искры" стали чемпионками Беларуси. 
Кубок Победы среди мужчин завоевали Олег Стояновский и Илья Лешуков из новоуренгойского клуба "Факел-Ямал", которые в финале на тай-брейке обыграли волейболистов "Обнинска" из Калужской области Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева (17:21, 21:18, 15:11). Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко заняли четвертое место.

Всего за призы второго международного турнира по пляжному волейболу в Минске боролись 24 сильнейшие пары из Беларуси, России и Казахстана (по 12 мужских и женских). 13 сентября на площадке у Дворца спорта состоится Кубок Вызова, в котором представители пляжного волейбола сразятся с игроками в классический волейбол.-0-
Фото Дениса Костюченко
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