Пляжники победили классиков в обоих матчах волейбольного Кубка Вызова в Минске





Волейболисты из Беларуси и России провели два матча в формате "4 на 4", первыми на песок вышли девушки. Классическую команду представили наши Анна Давыскиба, Вера Костючик и Елизавета Багаева, за пляжную команду играла чемпионка Беларуси Надежда Тишкова. Поединок закончился победой пляжниц со счетом 2:0 по партиям (21:14, 21:19).





Лучшим игроком встречи была признана Мария Лазуренко из калининградского "Локомотива", которая накануне вместе с Марией Егоровой выиграла Кубок Победы. Этот трофей покорился россиянкам второй год подряд. Призеров Кубка Вызова наградила четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.





В мужском матче сыграли белорусы Владислав Давыскиба (классики) и Павел Петрушко (пляжники), также в составы обеих команд вошли призеры Олимпийских игр из России. Сильнее в двух сетах оказались представители игры на песке - 21:14, 21:19, в том числе победители субботнего финала Кубка Победы россияне Илья Лешуков и Олег Стояновский.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке у столичного Дворца спорта второй год подряд прошел розыгрыш Кубка Вызова между игроками в пляжный и классический волейбол, сообщает корреспондент БЕЛТА.