Пляжники Дедков и Петрушко поспорят за бронзу международного турнира в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко не сумели выйти в финал домашнего турнира по пляжному волейболу "Кубок Победы", сообщает корреспондент БЕЛТА.



В третий день турнира наши волейболисты провели два матча. В четвертьфинале Дедков и Петрушко победили серебряных призеров прошлогоднего Кубка Победы Алексея Гусева и Никиту Лямина из команды "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 2:1 (21:17, 17:21, 15:13), но в полуфинале уступили вице-чемпионам России Дмитрию Веретюку и Федору Сабаеву из ВК "Обнинск" (Калужская область) - 0:2 (15:21, 16:21).



На групповом этапе Александр и Павел выиграли два матча против команд из Москвы. В матче за бронзу 12 сентября сильнейшая пара нашей страны сразится с еще одним московским дуэтом Вячеслав Красильников - Владислав Рейнсон ("Динамо"). Всего участие в мужском турнире в Минске приняли 12 пар из Беларуси, России и Казахстана.-0-